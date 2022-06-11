В 2022 году начнется реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса" на ВДНХ

В 2022 году на ВДНХ начнется реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это один из самых известных и высоких монументов в России – 110 метров. Основной материал для ракеты и шлейфа – титан – предложил сам Сергей Королев и лично следил за строительством. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.