Реставрация комплекса "Покорителям космоса" на ВДНХ начнется в 2022 году – Собянин

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Реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса" на ВДНХ начнется в 2022 году. Это самый высокий монумент в России, его высота – 110 метров, рассказал Сергей Собянин.

"Основной материал для ракеты и шлейфа – титан – предложил сам Сергей Королев и лично следил за строительством. Вместе со стелой приведем в порядок памятник Константину Циолковскому", – рассказал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин отметил, что специалисты уже приступили в реставрации скульптуры Мальчиша-Кибальчиша на Воробьевых горах, а также уже обновили монумент Юрию Долгорукому, бронзовую композицию, посвященную баснописцу И. А. Крылову, и памятник Н. В. Гоголю.

Всего за последние 10 лет в городе отреставрировали 77 объектов культурного наследия.

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что специалисты восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ. В ближайшее время скульптурные композиции вновь займут свои места над главным входом в павильон и на его боковых устоях.

