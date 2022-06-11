Реставрация комплекса "Покорителям космоса" на ВДНХ начнется в 2022 году – Собянин

16:16
Фото: vk.com/mossobyanin
Реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса" на ВДНХ начнется в 2022 году. Это самый высокий монумент в России, его высота – 110 метров, рассказал Сергей Собянин.
"Основной материал для ракеты и шлейфа – титан – предложил сам Сергей Королев и лично следил за строительством. Вместе со стелой приведем в порядок памятник Константину Циолковскому", – рассказал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что специалисты уже приступили в реставрации скульптуры Мальчиша-Кибальчиша на Воробьевых горах, а также уже обновили монумент Юрию Долгорукому, бронзовую композицию, посвященную баснописцу И. А. Крылову, и памятник Н. В. Гоголю.
Всего за последние 10 лет в городе отреставрировали 77 объектов культурного наследия.
Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что специалисты восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ. В ближайшее время скульптурные композиции вновь займут свои места над главным входом в павильон и на его боковых устоях.
"Это наш город": в столице пройдет реставрация более чем 500 объектов культуры в этом году
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