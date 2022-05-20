Ресторанный дворик в стиле деревянного зодчества появится в парке "Кусково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центральной части парка "Кусково" неподалеку от Большого Дворцового пруда появится ресторанный дворик в духе деревянного зодчества. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Стены сделают из оцилиндрованного бруса натурального цвета. Во внутренней и наружной отделке предполагается активное использование дерева и резных элементов из него. Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей будет задействовано боковое естественное освещение через фасадную витражную конструкцию высотой от пола до потолка. Финальное покрытие кровли выполнят из дранки – деревянной черепицы", – рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Как уточняется, павильоны ресторанного дворика будут расположены в два ряда. Кроме того, в открытом пространстве между рядами установят столики с лавочками.

Ранее сообщалось, что на территории лесопарка "Кусково" приступили к экологической реабилитации водоемов XVIII века. Кусковский каскад водоемов состоит из Малого, Большого и Малого Радужного, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов. Во всех водоемах после выемки иловых отложений немного углубят дно, затем обустроят противофильтрационный экран. Кроме того, будут укреплены берега.

До этого сообщалось, что велосипедный и беговой маршруты появятся в лесопарке "Кусково". В рамках работ по обустройству маршрутов специалисты проложат велосипедные дорожки на месте уже имеющихся асфальтовых дорожек. Вдоль велодорожек планируется оборудовать светодиодные светильники, в спектре которых нет ультрафиолета.

Кроме того, в лесопарке "Кусково" высадят новые растения, в том числе редкие виды. "Горбатый мост" реконструируют. Появятся пикниковые зоны, велодорожки и площадка для воркаута.

