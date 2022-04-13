Фото: портал мэра и правительства Москвы
Велосипедный и беговой маршруты появятся в лесопарке "Кусково". Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
"Создадим кольцевой веломаршрут вокруг парка и два транзитных – от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково", – говорится в сообщении.
В рамках работ по обустройству маршрутов специалисты проложат велосипедные дорожки на месте уже имеющихся асфальтовых дорожек.
Вдоль велодорожек планируется оборудовать светодиодные светильники, в спектре которых нет ультрафиолета. Уточняется, что подобное освещение не будет сбивать биологические ритмы обитателей лесопарка. На входе в парк организуют пункты велопроката.
Для любителей бега дорожки планируется сделать с гранитным отсевом, проложив ряд кольцевых маршрутов различной протяженности – 1,5, 3 и 4 километра. Вдоль дорожек установят рамы для занятий воркаутом.
Освещение дорожек для бега сделают только в местах их пересечения с пешеходными аллеями и велодорожками, чтобы уменьшить воздействие на флору и фауну парка.
Ранее стало известно, что также в лесопарке "Кусково" в этом году высадят новые растения, в том числе редкие виды. Там реконструируют "Горбатый мост" и сделают пикниковые зоны. Обновление ожидают и пруды. Их очистят от ила, а берега укрепят. Вокруг водоемов установят деревянные настилы.
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