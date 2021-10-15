Каким будет транспортно-пересадочный узел "Рижская"

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на базе Рижского вокзала станет одним из крупнейших подобных проектов в столице. В рамках работ власти планируют преобразить свыше 70 гектар территории. Речь идет не только о благоустройстве, но и о строительстве соединяющих пешеходных переходов, паркинга, остановок, многофункционального центра, а также нового вокзального комплекса. Подробности о ТПУ "Рижская", а также о том, какие еще пересадочные узлы появятся в Москве, читайте в нашем материале.



Новый вокзальный комплекс

"Рижская" – еще один крупный транспортно-пересадочный узел, который появится в столице в ближайшее время. Однако среди всех он будет иметь особое значение, поскольку по готовности им станут пользоваться не только пассажиры Москвы и области, но и путешественники одного из самых популярных междугородних направлений.

В составе ТПУ появится новый вокзальный комплекс, который будет обеспечивать очень важную для столичных пассажиров функцию – доступ к ВСМ-1.

ВСМ-1 На базе ТПУ "Рижская" появится одна из главных остановок на проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Протяженность пути между двумя городами составит 680 километров. Добраться из одного в другой удастся всего за 2,5 часа, тогда как сегодня на "Сапсане" это можно сделать примерно за 4 часа. На базе ТПУ "Рижская" появится одна из главных остановок на проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Протяженность пути между двумя городами составит 680 километров. Добраться из одного в другой удастся всего за 2,5 часа, тогда как сегодня на "Сапсане" это можно сделать примерно за 4 часа. Курсирующие по указанной железной дороге поезда в Москве будут делать несколько остановок: на станциях "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская" и Ленинградском вокзале. На каждой из них появится свой ТПУ, обеспечивающий пересадку на городской транспорт. Подготовить проект планируют к следующему году, а реализовать – к концу 2024 года. Как сообщалось ранее, запустить работу ВСМ-1 надеются в 2026 году. При этом обсуждается появление еще двух высокоскоростных магистралей в будущем: ВСМ-2, следующая по маршруту "Москва − Нижний Новгород − Казань", и ВСМ Центр − Юг, которая обеспечит быстрый проезд из Москвы в Адлер через Ростов-на-Дону.



В настоящее время новый вокзал находится на этапе разработки проекта. Он предусматривает удобную пересадку на высокоскоростные поезда сразу с нескольких видов общественного транспорта: метро, МЦД и наземного. Также для комфорта пассажиров планируется реорганизация Рижской площади, в рамках которой пересадка с метро и МЦД станет еще удобнее. Кроме того, для удобства изменят положение остановки такси и общественного транспорта.

Примечательно, что сейчас также рассматривается возможность продления трамвайных путей от улицы Трифоновской до Рижского вокзала. Если такое решение примут, то это создаст дополнительный вариант маршрута для пассажиров нового вокзального комплекса.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые пешеходные маршруты

ТПУ "Рижская" станет очень востребованным транспортным хабом, так как будет стоять на пересечении двух линий московского метрополитена – Калужско-Рижской и Большой кольцевой, трех столичных диаметров – МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также различных маршрутов наземного транспорта.

Пересадочный узел появится на базе уже существующего Рижского вокзала. Площадь работ по благоустройству превысит цифру в 70 гектар.

Кроме новой платформы с конкорсом, а также удобных пешеходных переходов через железнодорожные пути и между станциями, рядом с вокзалом появятся и новые пешеходные маршруты, которые упростят доступ пассажиров к станциям общественного транспорта.

Пешеходные дорожки к Рижскому вокзалу от проспекта Мира до Водопроводного переулка, ширина дорожки – 15–20 метров;

вдоль проспекта Мира – от выхода из подземного перехода до съезда с Крестовского путепровода, ширина тропы – 6 метров;

от станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро до Водопроводного переулка, дорожка шириной 4–10 метров;

вдоль съезда с ТТК на проспект Мира, дорожка шириной 3 метра.

Также планируется реконструкция близлежащих улиц. В порядок приведут 2-ю Мытищинскую улицу, запланировано строительство участка в районе съезда с Крестовского путепровода на Водопроводный переулок.

Что касается прилегающей к вокзалу территории, ее благоустроят: у здания для пассажиров оборудуют навесы, защищающие от непогоды, разместят велосипедные парковки и стоянки такси. Также планируется высадка деревьев и кустарников, рядом со входом разобьют газоны и цветники. Обновят инженерные коммуникации, построят сети дождевой канализации и наружного освещения.

Помимо этого, в рамках пересадочного узла на "Рижской" планируется строительство многофункционального центра.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зачем нужны ТПУ?

Основная цель транспортно-пересадочных узлов – связать воедино метро и дороги, железнодорожные пути и пешеходные тропы, чтобы максимально сократить время пассажиров, которое они затрачивают на пересадку.

Кроме того, сделать перемещение с одного вида транспорта на другой максимально комфортным. Это реализуется благодаря разделению пассажиропотоков, пешеходным переходам по типу "сухие ноги", доступности для маломобильного населения, благоустройству близлежащей территории и удобной навигации.





Андрей Бочкарев заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства В Москве уже построен 41 транспортно-пересадочный узел и еще 57 проектов находятся в стадии реализации. ТПУ являются комфортными хабами для связи различных видов транспорта и обеспечат в перспективе более 160 пересадок для пассажиров.

Также ТПУ стараются сделать многофункциональными, чтобы на пути из одной точки в другую пассажир мог решить и другие насущные вопросы: выпить кофе, приобрести необходимые товары или воспользоваться другого рода услугами. В частности, на многих узлах появятся торговые, многофункциональные и даже деловые центры.

Строительство таких пересадочных узлов помогает столичным властям в одной из главных городских задач – разгрузке дорог. Комфорт и экономия времени стимулируют горожан отказываться от личного транспорта в пользу общественного. Возможность решить в рамках пересадки несколько задач одновременно подкупает интерес вечно занятых делами жителей мегаполиса.