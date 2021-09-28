Как изменилась площадь у Павелецкого вокзала

Площадь Павелецкого вокзала – один из самых крупных долгостроев столицы – планируют реконструировать до конца 2021 года. Сергей Собянин ранее открыл центральную часть парка перед вокзалом. На очереди многоуровневый подземный торговый центр с большим паркингом, запуск полноценного и крупнейшего транспортно-пересадочного узла и другие работы по благоустройству. Подробности о том, какой будет новая точка притяжения Москвы, читайте в нашем материале.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Первоклассное общественное пространство"

Знаменитый долгострой Объект на Павелецкой площади – один из самых известных и крупных долгостроев Москвы. Решение о строительстве перед вокзалом крупного торгового-развлекательного комплекса было принято еще в конце 1990-х готов. В начале нулевых на площади поставили заборы и приступили к строительству. Объект на Павелецкой площади – один из самых известных и крупных долгостроев Москвы. Решение о строительстве перед вокзалом крупного торгового-развлекательного комплекса было принято еще в конце 1990-х готов. В начале нулевых на площади поставили заборы и приступили к строительству. Стройка ТРК остановилась в 2010 году на этапе котлована, а также заложенных в нем стен для подземного комплекса. Столичные власти изъяли объект у старых владельцев и принялись за поиски нового инвестора. В 2018 году правительство города передало права на объект новому исполнителю – группе компаний "ПИК".



В начале осени жители города смогли увидеть первые плоды многолетней стройки. Сергей Собянин 17 сентября открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади после завершения первого этапа благоустройства. Посетителям стали доступны центральный фонтан и остановка пассажирского транспорта.

Рядом с площадью также была изменена схема движения общественного транспорта, реконструированы трамвайные пути. В целом работы над объектом к настоящему моменту завершены на 90%. Сейчас на Павелецкой площади заканчивается благоустройство парковой зоны, устройство инженерных систем и отделка подземного ТРК.





Сергей Собянин мэр Москвы Самое главное – здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие микрорайоны и будет такой гордостью нашего города, по сути дела, одним из самых лучших и современных мест и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функционального наполнения.

Открыть пространство полностью столичные власти рассчитывают до конца 2021 года. В настоящий момент на объекте трудятся 1 800 человек.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ландшафтный парк на крыше

По готовности площадь Павелецкого вокзала будет представлять собой ландшафтный парк в 3 гектара, часть которого расположится на крыше подземного торгового центра.

Центральной частью объекта станет площадь с фонтаном и амфитеатром для отдыха, а главным украшением парка выступят стеклянные крыши-навесы овальной формы с загнутыми вверх козырьками. Над одним из входов в комплекс появится зеленая зона отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.

Кроме того, парк украсят зеленые холмы и пешеходные дорожки, выложенные из натурального камня. Повсюду разобьют газоны и цветники. Вместе с тем высадят около 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тысяч кустарников. Установят лавочки и урны.

Для любителей более активного отдыха предусмотрены и велодорожки. Также парк прекрасно подойдет для уютного вечернего променада: атмосферу создадут за счет фонарей различной формы, высоты и размера. Игра света и тени подчеркнет незаурядность пространства.

Кстати, для удобства горожан благоустройство выйдет за пределы парка, в порядок приведут и улицы, примыкающие к Павелецкой площади. В частности, комплексная реконструкция затронет близлежащие Дубининскую и Кожевническую улицы, а также Даниловский Вал.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подземный торговый центр

ТРК под парком находится на финальных этапах работы. Ранее сообщалось, что объект может открыться уже в ноябре текущего года. Пятиуровневый торговый комплекс, площадью 73 тысячи квадратных метров, построили под землей, чтобы лучше вписать его в окружающее пространство.

Главный вход в подземный ТРК будет расположен напротив Павелецкого вокзала. Через него по открытой лестнице пассажиры смогут попасть на первый, самый верхний уровень. Затем по эскалаторам они отправятся вглубь комплекса – в главную часть, над которой возведут стеклянный потолок в форме ракушки. Еще два входа в подземный город будут находиться ближе к улице Дубининской и со стороны Садового кольца.

Предполагается, что 30% всей арендной площади ТРК займут магазины одежды и обуви. Около 15% отведут под заведения общепита, 11% достанется торговым площадкам с парфюмерией и косметикой. Так же на территории комплекса появятся точки с сопутствующими услугами – мелким ремонтом, чисткой одежды и так далее. К текущему моменту у 85% площадей уже есть арендаторы.



Магазины, рестораны и фуд-корты расположатся на трех верхних этажах ТРК. Нижний уровень будет полностью занят парковочным пространством на 277 автомобилей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ТПУ Павелецкая

Реконструкция Павелецкой площади – только часть проекта развития одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. ТПУ "Павелецкий" объединит Павелецкий вокзал с его не только междугородними, но регулярными пригородными маршрутами, одноименные станции Кольцевой и Замоскворецкой линии, а также маршруты наземного городского транспорта.

Пассажиропоток ТПУ "Павелецкий" сегодня составляет более 163 тысяч человек в сутки. Из них метро пользуются 123 тысячи, 15 тысяч человек в сутки – пригородным железнодорожным транспортом, поездами дальнего следования – 9,7 тысячи человек, аэроэкспрессом – 9,5 тысячи человек, наземным городским транспортом – 6,2 тысячи человек в сутки.



Ожидается, что в 2023 эти цифры вырастут на 36%, пассажиропоток ТПУ составит около 221,6 тысячи человек в сутки. Это может произойти в том числе за счет увеличения числа пассажиров, пользующихся реконструированными трамвайными маршрутами.

Примечательно, что Павелецкое направление после 2024 года станет частью МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий". Эксперты предполагают, что запуск МЦД-5 будет способствовать ощутимой разгрузке Павелецкого вокзала. В частности, некоторые горожане не станут до него доезжать, поскольку у людей появится больше вариантов пересадок на МЦК и метро.