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Транспорт

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Каким будет тоннель в Сыромятническом проезде после реконструкции

Рельсы истории: каким будет тоннель в Сыромятническом проезде после реконструкции
город транспорт

Сергей Собянин дал поручение реконструировать трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде у центра дизайна Artplay с сохранением исторического вида. Ранее предложенный проект обновления вызвал дискуссии среди москвичей, поэтому от него решили отказаться. Рассказываем, каким будет тоннель после реконструкции.

"Визитная карточка Басманного района"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Летом 2020 года в соцсетях москвичи начали активно обсуждать вопрос о том, что тоннель в Сыромятническом проезде рядом с центром дизайна Artplay планируют перестроить и расширить. Новый проект вызвал дискуссии среди жителей столицы. Активисты даже опубликовали петицию в защиту единственного в городе однопутного тоннеля.

Железнодорожный мост через Сыромятнический проезд 1865 года в окружении исторической застройки является визитной карточкой Басманного района, а арка под мостом – знаковый объект для горожан, место для прогулок и фотосессий, которое прочно ассоциируется у москвичей с арт-кварталом.
из петиции

После этого в Москомархитектуре заявили, что не согласовывали никакие решения по перестройке тоннеля. "В социальных сетях появилась информация, что тоннель в Сыромятническом проезде перестроят и расширят. Однако данный проект не получал свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения Москомархитектуры ни в представленном виде, ни в каком-либо другом", – подчеркнули тогда в пресс-службе ведомства.

Однако в августе этого года столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии участка Сыромятнического проезда более чем на год, с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года. Отмечается, что на это время закроют движение от дома 3/9, строения 2, по 3-му Сыромятническому переулку до дома 10, строения 11, по улице Нижней Сыромятнической.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Позднее в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) заверили, что проект реконструкции тоннеля Сыромятнического проезда предусматривает максимальное сохранение его исторического облика.

По согласованному Москомархитектурой проекту при развитии железнодорожной инфраструктуры предусмотрено максимальное сохранение исторического облика существующего тоннеля Сыромятнического проезда. Отделку арочных въездов в него со стороны Нижней Сыромятнической улицы и Сыромятнического проезда выполнят в аутентичном стиле.
из заявления пресс-службы МЖД

В ведомстве уточнили, что реконструкция проводится для развития МЦД-2 и будущего МЦД-4. В частности, количество путей увеличится с шести до восьми. Благодаря этому появится возможность запустить дополнительные городские электрички.

По-старому, только лучше

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Вопрос о судьбе тоннеля горожане вновь подняли на всероссийском марафоне "Новое знание", адресовав его мэру Москвы. Сергей Собянин объяснил, что поверх тоннеля проходит линия наземного метро МЦД-2, а для будущего диаметра МЦД-4 РЖД должны построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов.

Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок... Сохранится и оригинальное сплетение трамвайных путей – единственное в Москве.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Он также подчеркнул, что РЖД попросили провести максимально бережную реконструкцию тоннеля. "Будем внимательно следить за этим проектом", – заверил мэр.

Тоннель в Сыромятническом проезде построили в 1865 году для проезда под железнодорожными путями Курского направления. С тех пор путепровод не перестраивался.

Сам тоннель интересен не только как архитектурное сооружение, но и своим так называемым трамвайным сплетением, где одна колея заходит внутрь другой. Это позволяет пропускать вагоны в обе стороны при крайне небольшой ширине тоннеля.

Для того чтобы вагоны не встретились внутри, его снабдили светофорами. Такие места есть во многих европейских городах, в Москве оно одно.

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