Каким будет тоннель в Сыромятническом проезде после реконструкции

Сергей Собянин дал поручение реконструировать трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде у центра дизайна Artplay с сохранением исторического вида. Ранее предложенный проект обновления вызвал дискуссии среди москвичей, поэтому от него решили отказаться. Рассказываем, каким будет тоннель после реконструкции.



"Визитная карточка Басманного района"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Летом 2020 года в соцсетях москвичи начали активно обсуждать вопрос о том, что тоннель в Сыромятническом проезде рядом с центром дизайна Artplay планируют перестроить и расширить. Новый проект вызвал дискуссии среди жителей столицы. Активисты даже опубликовали петицию в защиту единственного в городе однопутного тоннеля.





из петиции Железнодорожный мост через Сыромятнический проезд 1865 года в окружении исторической застройки является визитной карточкой Басманного района, а арка под мостом – знаковый объект для горожан, место для прогулок и фотосессий, которое прочно ассоциируется у москвичей с арт-кварталом.

После этого в Москомархитектуре заявили, что не согласовывали никакие решения по перестройке тоннеля. "В социальных сетях появилась информация, что тоннель в Сыромятническом проезде перестроят и расширят. Однако данный проект не получал свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения Москомархитектуры ни в представленном виде, ни в каком-либо другом", – подчеркнули тогда в пресс-службе ведомства.

Однако в августе этого года столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии участка Сыромятнического проезда более чем на год, с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года. Отмечается, что на это время закроют движение от дома 3/9, строения 2, по 3-му Сыромятническому переулку до дома 10, строения 11, по улице Нижней Сыромятнической.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Позднее в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) заверили, что проект реконструкции тоннеля Сыромятнического проезда предусматривает максимальное сохранение его исторического облика.





из заявления пресс-службы МЖД По согласованному Москомархитектурой проекту при развитии железнодорожной инфраструктуры предусмотрено максимальное сохранение исторического облика существующего тоннеля Сыромятнического проезда. Отделку арочных въездов в него со стороны Нижней Сыромятнической улицы и Сыромятнического проезда выполнят в аутентичном стиле.

В ведомстве уточнили, что реконструкция проводится для развития МЦД-2 и будущего МЦД-4. В частности, количество путей увеличится с шести до восьми. Благодаря этому появится возможность запустить дополнительные городские электрички.



По-старому, только лучше

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Вопрос о судьбе тоннеля горожане вновь подняли на всероссийском марафоне "Новое знание", адресовав его мэру Москвы. Сергей Собянин объяснил, что поверх тоннеля проходит линия наземного метро МЦД-2, а для будущего диаметра МЦД-4 РЖД должны построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов.





Сергей Собянин мэр Москвы Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок... Сохранится и оригинальное сплетение трамвайных путей – единственное в Москве.

Он также подчеркнул, что РЖД попросили провести максимально бережную реконструкцию тоннеля. "Будем внимательно следить за этим проектом", – заверил мэр.

Тоннель в Сыромятническом проезде построили в 1865 году для проезда под железнодорожными путями Курского направления. С тех пор путепровод не перестраивался.

Сам тоннель интересен не только как архитектурное сооружение, но и своим так называемым трамвайным сплетением, где одна колея заходит внутрь другой. Это позволяет пропускать вагоны в обе стороны при крайне небольшой ширине тоннеля.

Для того чтобы вагоны не встретились внутри, его снабдили светофорами. Такие места есть во многих европейских городах, в Москве оно одно.