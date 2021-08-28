Собянин рассказал, как проходит благоустройство территорий возле станций БКЛ метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В этом году проводим комплексное благоустройство возле 11 станций БКЛ и "Бутырской" на салатовой линии. Создаем комфортные пешеходные маршруты и уютные скверы, устанавливаем фонари, прячем под землю провода", – написал мэр в посте.

Он уточнил, что возле "Петровского парка" сделана площадка для проведения городских мероприятий и отдыха, а также обновлены лестничные ступени и благоустроена Московская аллея. Вокруг "Народного Ополчения" отремонтировали дороги, провели навигацию, установили остановки транспорта с Wi-Fi и зарядками. Рядом с "Зюзино" привели в порядок зеленые насаждения, а вдоль дороги к новой станции поставили лавочки для отдыха.

Мэр также отметил, что сейчас ведутся работы по благоустройству станций "Аминьевская", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Проспект Вернадского", "Новаторская" и "Бутырская".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 40 тысяч квадратных метров прилегающей территории благоустроят в ходе реконструкции станции метро "Каховская". В числе прочих работ у обновленной "Каховской" также восстановят асфальтобетонное покрытие и оборудуют велопарковки, передает портал мэра и правительства Москвы.

