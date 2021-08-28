Собянин рассказал, как проходит благоустройство территорий возле станций БКЛ метро

16:18
Фото: vk.com/mossobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В этом году проводим комплексное благоустройство возле 11 станций БКЛ и "Бутырской" на салатовой линии. Создаем комфортные пешеходные маршруты и уютные скверы, устанавливаем фонари, прячем под землю провода", – написал мэр в посте.
Он уточнил, что возле "Петровского парка" сделана площадка для проведения городских мероприятий и отдыха, а также обновлены лестничные ступени и благоустроена Московская аллея. Вокруг "Народного Ополчения" отремонтировали дороги, провели навигацию, установили остановки транспорта с Wi-Fi и зарядками. Рядом с "Зюзино" привели в порядок зеленые насаждения, а вдоль дороги к новой станции поставили лавочки для отдыха.
Мэр также отметил, что сейчас ведутся работы по благоустройству станций "Аминьевская", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Проспект Вернадского", "Новаторская" и "Бутырская".
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 40 тысяч квадратных метров прилегающей территории благоустроят в ходе реконструкции станции метро "Каховская". В числе прочих работ у обновленной "Каховской" также восстановят асфальтобетонное покрытие и оборудуют велопарковки, передает портал мэра и правительства Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: