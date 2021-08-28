Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Многие природные достопримечательности ВДНХ, такие как Мичуринский сад, цветочные партеры Центральной аллеи, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов, – это объекты культурного наследия федерального значения. Специалисты приводят их в порядок и восстанавливают наравне с историческими павильонами и скульптурными композициями", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.
Прогуливаясь по ВДНХ, москвичи и гости столицы могут полюбоваться уникальными селекционными видами сирени, плодовыми деревьями, выведенными Иваном Мичуриным, и величественными вековыми дубами. Одной из главных достопримечательностей выставки является современный ландшафтный парк с зеленым лабиринтом и воздушной экотропой.
Мичуринский сад появился в 1939 году к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Расположенный за павильоном "Космос" сад носит имя известного советского биолога Ивана Мичурина. Спустя несколько десятилетий после появления сада в нем уже росло свыше 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев. В 2017–2018 годах специалисты обновили территорию сада, а также высадили в нем новые растения.
Дубовая роща представляет собой часть Останкинской дубравы, которая в XVIII веке относилась к владениям графов Шереметевых. Ее основу составляет дуб черешчатый. Это могучее растение с густой кроной и мощным стволом (до 1,2 метра в диаметре) может достигать 40 метров в высоту. Вид внесен в Красную книгу. Возраст многих деревьев, произрастающих в роще, – более 200 лет.
Ранее сообщалось, что больше 120 культурных площадок Москвы приглашают зрителей на "Ночь кино" 28 августа. Показы организуют не только в кинотеатрах и культурных центрах, но также в музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В программе – ленты с крупнейших кинофестивалей и советская классика, популярные новые фильмы, сериалы и короткий метр. Посмотреть их на больших экранах можно будет бесплатно, нужно только заранее записаться.
В прошлом году акция "Ночь кино" прошла в 70 российских регионах. Она стала первым масштабным мероприятием после открытия кинотеатров.
Гостей поприветствовал в том числе главный редактор журнала "Искусство кино" и куратор центральной программы "Ночи кино" Антон Долин. В программе были немые фильмы, хиты фестивалей и новейшие российские сериалы. Собрали все самое интересное для того, чтобы зрители захотели вернуться в кинотеатры.
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