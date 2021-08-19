Сергунина: более 120 культурных площадок Москвы приглашают на "Ночь кино"

Больше 120 культурных площадок Москвы приглашают зрителей на "Ночь кино". Акция пройдет 28 августа. Показы организуют не только в кинотеатрах и культурных центрах, но также в музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программе – ленты с крупнейших кинофестивалей и советская классика, популярные новые фильмы, сериалы и короткий метр. Посмотреть их на больших экранах можно будет бесплатно, нужно только заранее записаться.

В этом году акция пройдет в офлайн-формате, но часть площадок будет работать только в формате COVID-free, то есть вход будет по QR-кодам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.