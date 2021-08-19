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Культура

16:45

Сергунина: более 120 культурных площадок Москвы приглашают на "Ночь кино"

культура город видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Больше 120 культурных площадок Москвы приглашают зрителей на "Ночь кино". Акция пройдет 28 августа. Показы организуют не только в кинотеатрах и культурных центрах, но также в музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программе – ленты с крупнейших кинофестивалей и советская классика, популярные новые фильмы, сериалы и короткий метр. Посмотреть их на больших экранах можно будет бесплатно, нужно только заранее записаться.

В этом году акция пройдет в офлайн-формате, но часть площадок будет работать только в формате COVID-free, то есть вход будет по QR-кодам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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