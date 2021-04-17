На медиаплатформе #Москвастобой расскажут о цирке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ко Всемирному дню цирка онлайн-проект #Москвастобой открывает доступ пользователям к эксклюзивным материалам Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На сайте проекта все желающие могут увидеть шоу "Легенда" – одну из ярчайших постановок по мотивам мифов Древней Греции. Над постановкой работали братья Запашные совместно с иллюзионистами братьями Сафроновыми.
Также на медиаплатформе #Москвастобой покажут интервью с сотрудниками цирка, которые раскрывают секреты закулисья. Пользователи узнают о процессе создания костюмов, о том, как расставляются световые акценты в шоу и с какими службами при этом необходимо взаимодействовать. Зрителям расскажут и о людях, которые умеют устанавливать аппаратуру, страховать, водить животных, менять настилы и заправлять манеж.
Кроме того, на сайте #Москвастобой доступны две эксклюзивные видеозаписи популярных постановок Большого московского государственного цирка – "Царевна Несмеяна" и "SиSтема".
Ранее медиаплатформа #Москвастобой подготовила онлайн-программу в честь Всемирного дня театра. На станице проекта можно познакомиться с экспонатами Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Пользователям могут увидеть интересные предметы, связанные с творчеством выдающихся артистов. Это экспонаты не только из музея Бахрушина, но и из домов-музеев А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина, музеев-квартир Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, В.Н. Плучека и Музея-мастерской Д.Л. Боровского.
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