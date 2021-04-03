Ролики о жителях "Москвариума" появились на платформе #Москвастобой

Фото: Пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ

На медиаплатформе #Москвастобой появились новые ролики, посвященные обитателям "Москвариума". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Ролики разделены на несколько рубрик. В одной зрителям предложат познакомиться с пресноводными и морскими рыбами, млекопитающими, медузами и морскими звездами. Другая рубрика посвящена обзору фауны и флоры водоемов в разных точках мира – Африке, бассейне Амазонки, морях и реках России", – говорится в материале.

Как уточняется, также все желающие могут узнать, как выглядит "детский сад" для потомства, когда проходят кормления и многое другое.

Также можно совершить виртуальную прогулку с ихтиологом по основным пространствам океанариума и побывать за кулисами.

Отмечается, что большую часть роликов комментируют различные специалисты, которые в круглосуточном режиме ухаживают за водными обитателями.

Ранее на медиаплатформе появились две новые видеоэкскурсии, посвященные московскому меценату Алексею Бахрушину и государственному музею Льва Толстого. Для пользователей доступны две экскурсии – "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" и "Толстой как музей".

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте прошлого года столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

