Ролики о жителях "Москвариума" появились на платформе #Москвастобой

Фото: Пресс-служба "Москвариума" на ВДНХ
На медиаплатформе #Москвастобой появились новые ролики, посвященные обитателям "Москвариума". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Ролики разделены на несколько рубрик. В одной зрителям предложат познакомиться с пресноводными и морскими рыбами, млекопитающими, медузами и морскими звездами. Другая рубрика посвящена обзору фауны и флоры водоемов в разных точках мира – Африке, бассейне Амазонки, морях и реках России", – говорится в материале.
Как уточняется, также все желающие могут узнать, как выглядит "детский сад" для потомства, когда проходят кормления и многое другое.
Также можно совершить виртуальную прогулку с ихтиологом по основным пространствам океанариума и побывать за кулисами.
Отмечается, что большую часть роликов комментируют различные специалисты, которые в круглосуточном режиме ухаживают за водными обитателями.
Ранее на медиаплатформе появились две новые видеоэкскурсии, посвященные московскому меценату Алексею Бахрушину и государственному музею Льва Толстого. Для пользователей доступны две экскурсии – "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" и "Толстой как музей".
#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте прошлого года столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.
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