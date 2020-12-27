Онлайн-экскурсия по музею Пушкина появилась в проекте #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе #Москвастобой появилась видеоэкскурсия "Пушкин forever, или "…Будь заодно с гением", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут увидеть бальные платья и офицерские мундиры пушкинского времени, а также узнать, каким был кабинет классика русской литературы. Во время онлайн-экскурсии горожане пройдут через залы музея и познакомятся с жизнью поэта.

В экспозиции "А.С. Пушкин и его эпоха" находятся книги, рукописи, предметы мебели и декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Всего там содержатся порядка четырех тысяч экспонатов, в том числе те, которые принадлежали окружению Пушкина.

Всего пользователи во время экскурсии смогут побывать в трех залах, в том числе в зеленой гостиной. В музее также представлен воссозданный кабинет Пушкина, перо и рукопись поэта от 19 октября 1836 года.

Ранее на медиаплатформе появились две новые видеоэкскурсии, посвященные московскому меценату Алексею Бахрушину и государственному музею Льва Толстого. Для пользователей доступны две экскурсии – "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" и "Толстой как музей".

На первой расскажут о жизни мецената и о том, как ему удалось собрать уникальную коллекцию театральных артефактов. На экскурсии о писателе расскажут, как члены из общества Толстого боролись за сохранение его наследия после смерти писателя в 1910 году.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

