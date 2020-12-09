Новая экскурсия появилась в проекте #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сайте проекта #Москвастобой появилась экскурсия по выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" Еврейского музея и центра толерантности. Все желающие смогут узнать о гаражах, автомобилях, легендарных инженерах и архитекторах, а также о символах эпохи советского авангарда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участники экскурсии познакомятся с эпохой советского гаражного строительства, а также узнают интересные факты о том, как во время службы в автомобильной роте в Петрограде встретились Владимир Маяковский, Осип Брик и Виктор Шкловский.

Также все желающие смогут услышать историю о том, как Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Брик светло-серый автомобиль, который привезли из Парижа в конце 1928 года.

Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появилась видеоэкскурсия по основной экспозиции Музея Михаила Булгакова. В частности, зрителям покажут так называемый синий кабинет, где воссоздали рабочее место писателя.

