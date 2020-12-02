Онлайн-экскурсия по Музею Михаила Булгакова появилась в проекте #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медиаплатформа #Москвастобой запускает видеоэкскурсию по основной экспозиции Музея Михаила Булгакова. Во время виртуального тура все желающие смогут увидеть рабочий кабинет писателя, гостиную, заглянуть на коммунальную кухню с атрибутами быта 1920 годов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Музей расположен по адресу улица Большая Садовая, дом 10, квартира 50. В этой коммунальной квартире Булгаков прожил три года и написал свои первые московские произведения.

Участники онлайн-экскурсии посетят так называемый синий кабинет. В этом помещении воссоздали комнату писателя, где он работал в последние годы жизни.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новые видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках". Онлайн-экскурсии доступны сразу на нескольких платформах.