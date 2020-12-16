На медиаплатформе #Москвастобой появились новые видеоэкскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На медиаплатформе #Москвастобой появились две новые видеоэкскурсии, посвященные московскому меценату Алексею Бахрушину и государственному музею Льва Толстого, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для пользователей доступны две экскурсии – "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" и "Толстой как музей". На первой расскажут о жизни мецената и о том, как ему удалось собрать уникальную коллекцию театральных артефактов. На экскурсии о писателе расскажут, как члены из общества Толстого боролись за сохранение его наследия после смерти писателя в 1910 году.

Ранее на платформе запустили цикл видеоэкскурсий "Москва с воды". Всего будет показано семь выпусков. Первые три из них – "Новый город", "Водоотводный канал" и "Метромосты" – уже доступны. В первом расскажут о столичных набережных, во втором представят "дублер" Москвы-реки, а в третьем покажут станцию метро "Воробьевы горы" и Смоленский метромост.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

