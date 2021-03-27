Москвастобой подготовила онлайн-программу в честь Всемирного дня театра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Медиаплатформа #Москвастобой приглашает москвичей отметить Всемирный день театра, который празднуется 27 марта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На станице проекта можно познакомиться с экспонатами Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Пользователям покажут интересные предметы, связанные с творчеством выдающихся артистов. Это экспонаты не только из музея Бахрушина, но и из домов-музеев А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина, музеев-квартир Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, В.Н. Плучека и Музея-мастерской Д.Л. Боровского.

Вечером может будет посмотреть гала-вечер с выступлениями артистов "Балета Москва". На сцене культурного центра "Вдохновение" покажут фрагменты из современных балетов "Танцпол", "Эгопоинт", "Крейцерова соната" и других. Трансляция начнется в 21:00.

Всемирный день театра начали отмечать в 1961 году по инициативе IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Ежегодно 27 марта поздравления принимают работники театров и художественные коллективы.

Ранее сообщалось, что в Москве 27 марта в девятый раз состоится акция "Ночь театров". Горожане смогут ознакомиться с программами более 130 культурных площадок города. При этом многие из них будут проходить дистанционно.

