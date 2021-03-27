Площадки-участники "Ночи театров" подготовили насыщенную онлайн-программу – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 27 марта в девятый раз состоится акция "Ночь театров". Горожане смогут ознакомиться с программами более 130 культурных площадок города. При этом многие из них будут проходить дистанционно, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Чтобы присоединиться к "Ночи театров" могли как можно больше людей, площадки – участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу. В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции – всего около 30 мероприятий", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

На сайте mos.ru в 19:00 пройдет трансляция открытия "Ночи театров". Зрителям покажут спектакль Юрия Башмета на музыку Александра Чайковского "Свидание в Москве" в постановке Павла Сафонова.

Также в формате онлайн на mos.ru в 22:00 покажут спецпроект "Шесть откровений о будущем" с участием Виктора Рыжакова, Дмитрия Волкострелова, Евгения Марчелли, Константина Богомолова, Дениса Азарова и Сергея Газарова. Модератором встречи выступит художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев.

Онлайн-экскурсию, где можно будет увидеть реквизит для спектаклей и костюмы, узнать о театральном гриме, послушать концерт Анны Тончевой, проведет художественный руководитель "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова. Трансляция состоится в 17:30 на страницах театра в соцсетях.

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" проведет мастер-класс по оперному искусству. Его проведет художественный руководитель театра Дмитрий Бертман в 22:00. Трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале театра.

На сайте "Электротеатра Станиславский" в 19:00 состоится онлайн-экскурсия по гримеркам. Кроме того, учреждение покажет трилогию "Синяя птица" в память об актере Владимире Кореневе.

В 23:00 на YouTube-канале Московского театра Олега Табакова пройдет творческая встреча с артистами и постановщиками премьерного спектакля "Мольер, avec amour". А на YouTube-канале театра "Модерн" в 21:45 состоится встреча с обладателем специального приза жюри Каннского кинофестиваля, лауреатом национальной кинематографической премии "Ника" Юрием Грымовым и актерами спектакля "Нирвана".

Мероприятие "Ночь в театре под люстрой" состоится к 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского (1922–2022). Оно начнется в 22:00 на YouTube-канале театра. "Мастерская Петра Фоменко" в 21:00 на своем YouTube-канале проведет "СТИХИйный вечер".

Посетить виртуальную экспозицию "Илья Глазунов. Художник и театр" москвичей приглашает галерея Глазунова. Посетителям покажут эскизы декораций к операм А.П. Бородина "Князь Игорь" и П.И. Чайковского "Пиковая дама", а также архивные фотоматериалы.

На сайте музея-заповедника "Царицыно" можно будет послушать шесть театральных чтений проекта "Все в сад, или Русская классика в цветах". Телеспектакли будут доступны для просмотра в течение суток – с 11:00 27 марта до 11:00 28 марта.

Музей К.Г. Паустовского приглашает горожан на встречу с создателями оперы "Карельский пленник", премьера которой состоялась в Музыкальном театре Республики Карелии в 2018 году. А музей Владимира Высоцкого проведет показ фильма "Гамлет с Таганской площади".

Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в мероприятиях в рамках "Ночи театров". Мероприятия пройдут на 130 площадках по всей столице с 27 на 28 марта. Кроме театров, примут участие в акции городские библиотеки, Московский зоопарк, мастерские и музеи.

