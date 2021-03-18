Помещения в учреждениях культуры Москвы забронировали более чем на 260 часов за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помещения в культурных учреждениях Москвы забронировали более чем на 260 часов с помощью сервиса аренды городских пространств. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Интегрируя цифровые технологии в столичную инфраструктуру, мы делаем город более удобным и создаем новые возможности для жителей. В сервисе "Вместе с культурой" на единой площадке представлены все городские учреждения культуры, которые предлагают удобные помещения для семинаров, лекций, выставок, конференций, благотворительных вечеров или концертов", – заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Сервис, который был запущен в феврале 2021 года, позволяет подобрать учреждения культуры и упрощает процедуру аренды помещений в них. В помощь пользователям реализованы фильтры, а также описания для каждой площадки.

По информации портала, наибольшим спросом за месяц пользовались библиотеки в Центральном, Северном и Зеленоградском административных округах. В столичном департаменте культуры подтвердили, что частные мероприятия не мешают работе учреждений.

Предусмотрена аренда от одного часа, суммарно срок аренды не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. Один пользователь сервиса "Вместе с культурой" может забронировать несколько помещений в разных учреждениях Москвы.

Для оформления заявки необходимо подать сведения о том, кто будет проводить мероприятие, а также указать тип события. На следующем этапе можно оплатить аренду. Юрлица и индивидуальные предприниматели получат договор и счет в личный кабинет и на электронную почту.

На рассмотрение заявки отводится четыре календарных дня. В случае ее отклонения средства по уже оплаченной заявке вернутся на счет. В противном случае в день мероприятия пользователю сервиса понадобится взять с собой договор и паспорт.

Ранее сообщалось, что с 18 марта стартует традиционная столичная акция "День без турникетов". Она продлится до 20 марта и предложит горожанам мероприятия от порядка 50 компаний-партнеров. Значительная часть экскурсий также будет доступна онлайн.

