Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 18 по 20 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве анонсировали очередную акцию "День без турникетов". На этот раз она пройдет в период с 18 по 20 марта, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"В рамках предстоящей акции на экскурсии и мастер-классы москвичей и гостей города ждут порядка 50 наших партнеров, а на сайте turniketov.net по-прежнему будет доступно 58 онлайн-экскурсий", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По словам главы ведомства, на сайте проекта также появится раздел, где будет размещаться справочная информация об экскурсиях. Возможность публикации получат, в частности, представители малого и среднего бизнеса.
Регистрация доступная на официальном сайте "Дня без турникетов". Тематические мероприятия организуют Центральный московский ипподром, киностудия "Союзмультфильм", аэропорт Домодедово, центр дизайна Artplay и другие постоянные участники акции.
Помимо постоянных партнеров "Дня без турникетов", к проекту впервые присоединятся 12 новых компаний и организаций. В их числе Московский театр мюзикла. Здесь посетителям покажут фойе и представят сценические костюмы для одной из постановок.
Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 марта в Москве состоится ежегодная акция "Ночь театров". К инициативе присоединились более 130 учреждений – на этот раз не только театры, но и музеи, культурные центры и даже кинотеатры.
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