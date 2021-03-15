Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 на 28 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь с 27 на 28 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В 2021 году участниками масштабного культурного проекта станут более 130 учреждений, в числе которых музеи, концертные залы, детские школы искусств и даже кинотеатры.
Как заявил глава департамента культуры Александр Кибовский, предстоящую акцию можно назвать самой долгожданной за 10 лет со старта инициативы – все из-за того, что прошлогодние мероприятия отменили на фоне пандемии коронавируса.
"В этом году к акции присоединятся музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры, а также некоторые наши коллеги, которые ранее никогда в акции не участвовали. Запланировано более 170 мероприятий", – подчеркнул представитель мэрии.
Кибовский отметил, что пока в столице действуют определенные ограничения для массовых мероприятий, поэтому в большинстве случаев потребуется предварительная регистрация. При посещении театров и иных площадок необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Ознакомиться с расписанием "Ночи театров" можно будет на портале mos.ru в разделе "Афиша". Предварительная регистрация на события откроется с 12:00 субботы, 20 марта. Также ожидаются онлайн-трансляции.
Ранее сообщалось, что в Российской государственной библиотеке пройдут вечера итальянской культуры. Цикл тематических мероприятий начнется 26 марта.
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