К проекту #НаРайоне присоединились 150 экспертов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
К молодежному проекту #НаРайоне присоединились 150 экспертов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Среди них основатель движения уличного футбола в России, чемпион мира по брейк-дансу, финалист чемпионата мира по воркауту и другие.
Всего в проекте участвуют более 60 тысяч человек – это эксперты и любители различных направлений уличной культуры: рэпа, танцев, воркаута, кроссфита, боевых искусств и других.
Проект запустили в 2019 году. Его лицами стали известные танцоры, спортсмены, тренеры, которые реализуют совместные программы, проводят обучающие курсы, мастер-классы и мероприятия.
За два года в рамках проекта провели свыше 100 танцевальных соревнований и мероприятий, куда пригласили именитых уличных танцоров из России и из-за рубежа. Во время пандемии был открыт потенциал в онлайн-мероприятиях, которые пришлись по душе зрителям.
#НаРайоне ведет свою деятельность по шести направлениям. Любители рэпа могут обучиться фристайлу, диджеингу, созданию музыки и исполнительскому мастерству. Для фанатов уличных видов спорта проводят соревнования и мастер-классы по панна-футболу, стритбаскету, футбольному и баскетбольному фристайлу, воркауту и кроссфиту. Желающих овладеть боевыми искусствами обучают бразильскому джиу-джитсу, грепплингу и кикбоксингу, любителей танцев ожидает брейк-данс и перформанс.
По словам организаторов, главная цель проекта "НаРайоне" – раскрыть способности активной молодежи.
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