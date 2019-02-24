Более 500 человек стали участниками проекта "НаРайоне" в День защитника Отечества

Более 500 человек стали участниками спортивных соревнований городского молодежного проекта "НаРайоне" в День защитника Отечества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках проекта "НаРайоне", посвященного молодежной уличной культуре, на площадках города прошли спортивные игры и соревнования.
Футбольное "Уличное безумие 3 x 3" прошло в районе Алтуфьево. В Бутырском районе состоялись баскетбольные встречи и открытая тренировка по боксу.
Битвы на льду развернулись на катке Парка Горького. Посетителям предлагалось участвовать в турнире по хоккею за Кубок Победы, в хоккейном биатлоне а также в соревновании по исполнению буллитов.
По словам организаторов, главная цель проекта "НаРайоне" – раскрыть способности активной молодежи. До сентября в рамках мероприятия запланировано около 70 событий на популярных городских площадках. Ожидается, что в них примут участие более 20 тысяч человек.
Ранее ко Дню защитника Отечества на портале "Узнай Москву" появился маршрут "Памяти героев". Он включает 14 остановок. Это знаковые монументы и здания, связанные с именами героев-фронтовиков, военных летчиков, космонавтов.
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