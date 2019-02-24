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04:55

Более 500 человек стали участниками проекта "НаРайоне" в День защитника Отечества

город праздники

04:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 человек стали участниками спортивных соревнований городского молодежного проекта "НаРайоне" в День защитника Отечества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта "НаРайоне", посвященного молодежной уличной культуре, на площадках города прошли спортивные игры и соревнования.

Футбольное "Уличное безумие 3 x 3" прошло в районе Алтуфьево. В Бутырском районе состоялись баскетбольные встречи и открытая тренировка по боксу.

Битвы на льду развернулись на катке Парка Горького. Посетителям предлагалось участвовать в турнире по хоккею за Кубок Победы, в хоккейном биатлоне а также в соревновании по исполнению буллитов.

По словам организаторов, главная цель проекта "НаРайоне" – раскрыть способности активной молодежи. До сентября в рамках мероприятия запланировано около 70 событий на популярных городских площадках. Ожидается, что в них примут участие более 20 тысяч человек.

Ранее ко Дню защитника Отечества на портале "Узнай Москву" появился маршрут "Памяти героев". Он включает 14 остановок. Это знаковые монументы и здания, связанные с именами героев-фронтовиков, военных летчиков, космонавтов.

город праздники

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