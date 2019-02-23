Маршрут ко Дню защитника Отечества появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршрут "Памяти героев" ко Дню защитника Отечества появился на портале "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Он включает 14 остановок. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, это знаковые монументы и здания, связанные с именами героев-фронтовиков, военных летчиков, космонавтов.

Познавательная прогулка в 14 километров займет около трех часов. Подробности экскурсионного тура есть в разделе "Маршруты" портала "Узнай Москву".

14 февраля на портале подготовили маршрут "Прогулка для всех влюбленных". Пары могли увидеть романтические достопримечательности города, узнать интересные факты, а также необычно отметить День святого Валентина. Предполагалось, что прогулка продлится примерно час.

В феврале там также опубликовали список научных достопримечательностей. В топ научно-познавательных мест столицы вошли здание Президиума Российской академии наук, обсерватория Московского университета, Научно-исследовательский центр "Планета", бывшая Лютеранская (Евангелическая) больница и другие.

Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" состоит из описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий. Там же доступна информация о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.