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08:11

В Москве появился маршрут ко Дню влюбленных

город досуг праздники

08:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале "Узнай Москву" появился маршрут "Прогулка для всех влюбленных". Пары смогут увидеть романтические достопримечательности города, узнать интересные факты, а также необычно отметить День святого Валентина, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Разработали новый маршрут для познавательных путешествий по городу – "Прогулка для всех влюбленных", – говорится в сообщении.

Как отмечается, прогулка длится около часа. Все желающие смогут посетить десять объектов.

На портале все остановки обозначены на интерактивной карте, где размещена информация о романтических достопримечательностях.

Ранее флористы посоветовали, какие цветы лучше дарить девушкам на 14 февраля. Они отметили, что ко Дню всех влюбленных лучше подойдут букеты в коралловой цветовой гамме. Это цветовой тренд 2019 года – коралловый и вся градация кораллово-арбузного цвета. Сейчас все производители цветов на этом сконцентрированы, сообщила Национальная гильдия флористов.

город досуг праздники

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