Флористы рассказали, какие цветы дарить на 14 февраля и 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Флористы рекомендовали покупать букеты в коралловой цветовой гамме к 14 февраля и Международному женскому дню.

"Цветовой тренд 2019 года – коралловый и вся цветовая гамма кораллово-арбузного цвета. Сейчас все производители цветов на этом сконцентрированы", – цитирует Агентство "Москва" члена Совета Национальной гильдии флористов Наталью Жижко.

Специалист также посоветовала обратить внимание на такие цветы, как пион корал шарм (Paeonia Coral Charm), пион корал сансет (Paeonia Coral Sunset). В таком же цвете есть есть георгины и садовые розы. В любом случае покупателям желательно проконсультироваться со специалистами.

"Профессиональный флорист всегда поймет, что человеку надо, так как все флористы еще и хорошие психологи", – считает Жижко.

Ранее в Ассоциации российских флористов рассказали, во сколько обойдется мужчинам букет ко Дню святого Валентина. К 14 февраля за букет роз придется отдать 3-4 тысячи рублей, за один цветок – 150-250 рублей, в зависимости от длины стебля. Мужчины любят покупать розы сортов Эквадор, и Колумбия за крупные бутоны. А вот популярные раньше букеты из 101 розы сейчас заказывают реже. Стоят они в районе 10-15 тысяч рублей.

Также названа цена самого дешевого букета в канун Дня всех влюбленных. По оценкам специалистов, он будет стоить 650 рублей. Как сообщает телеканал Москва 24, по сравнению с прошлым годом цветы уже подорожали на 30 процентов. И в среднем букет обойдется в 1650 рублей. Эта цена актуальна для всего московского региона.