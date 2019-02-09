Названа цена самого дешевого букета в канун Дня всех влюбленных. По оценкам специалистов, он будет стоить 650 рублей.
Как сообщает телеканал Москва 24, по сравнению с прошлым годом цветы уже подорожали на 30 процентов. И в среднем букет обойдется в 1650. Эта цена актуальна для всего московского региона.
Специалисты советуют, лучше цветы купить накануне, поскольку в день самого праздника – продавцы еще поднимут цены. Некоторые делают стопроцентную накрутку.
Ранее в Ассоциации российских флористов рассказали, во сколько обойдется мужчинам букет ко Дню святого Валентина. 14 февраля за букет роз придется отдать 3–4 тысячи рублей, за один цветок – 150–250 рублей, в зависимости от длины стебля.
По ее словам, именно букеты в этот праздник дарят редко, чаще просто выбирают красные розы или другие цветы красного цвета. Она добавила, что мужчины любят покупать розы сортов Эквадор, и Колумбия за крупные бутоны. А вот популярные раньше букеты из 101 розы сейчас заказывают реже. Стоят они в районе 10–15 тысяч рублей.
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