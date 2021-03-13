Фото: портал мэра и правительства Москвы

Виртуальный тур по особняку Зубовых появился на портале "Узнай Москву", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание конца XVIII – второй половины XIX века находится на улице Солженицына. Во время виртуальной прогулки по особняку пользователи заглянут в музыкальный и зеркальный залы, рассмотрят убранство фасадов, спустятся в самую древнюю часть дома, а также познакомятся с его историей.

"Мы предлагаем москвичам не выходя из дома совершить прогулку по изящному дому усадьбы Зубовых. В середине XIX века это владение принадлежало коллекционеру редких музыкальных инструментов, купцу первой гильдии Василию Зубову. Затем дом перешел к его сыну Павлу. Он тоже был заядлым собирателем", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что в настоящее время особняк находится в частной собственности. Последний раз реставрационные работы в нем проводились в 2011 году. Там проходят экскурсии и литературно-музыкальные концерты.

Ранее на портале появились новые видеоэкскурсии по объектам культурного наследия столицы. Онлайн-путешествия подготовил департамент культурного наследия столицы. Емельянов отмечал, что формат видеоэкскурсий позволит не выходя из дома посещать исторические здания города.

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, более 660 памятников, 326 музеев, 79 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.

