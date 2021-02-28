На портале "Узнай Москву" появились видеоэкскурсии по историческим зданиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые видеоэкскурсии появились на портале "Узнай Москву". Посетители смогут изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.
Онлайн-путешествия подготовил департамент культурного наследия столицы. Глава ведомства Алексей Емельянов отметил, что формат видеоэкскурсий позволит не выходя из дома посещать исторические здания города.
"Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними. У пользователей появится возможность детально изучить эти уникальные объекты", – поделился Емельянов.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл подчеркнул, что горожане смогут увидеть уникальные памятники архитектуры, особняки XIX века, образцы модерна и советского авангард.
"Такие онлайн-прогулки особенно понравятся тем, кто интересуется историей столицы", – добавил Шакрыл.
Пользователи смогут посетить дом купца Стахеева на Новой Басманной улице, дом купца Игумнова на Большой Якиманке, особняк Александры Дерожинской в Кропоткинском переулке, Петровский путевой дворец на Ленинградском проспекте, гостиницу "Советская", здание Центросоюза на Мясницкой улице, Дом Наркомфина на Новинском бульваре, Северный речной вокзал.
Ранее сообщалось, что 28 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по VII выставке "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде".
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