Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Репетиция весны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

28 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по VII выставке "Репетиция весны" в "Аптекарском огороде".

На крупнейшей в России зимней выставке весенних растений можно увидеть 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов и других цветов, узнать о новых сортах и разведении. В экспозиции представлены цветы, которые пахнут арбузами, яблоками, карамелью, а также тюльпаны, похожие на пионы и розы.

В роли экскурсовода выступит директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. Он расскажет зрителям Москвы онлайн, как ухаживать за весенними цветами и как заставить их цвести раньше срока.

Смотрите прямую трансляцию 28 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.