Учреждения культуры Москвы подготовили программу для детей на новую неделю

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Учреждения культуры Москвы подготовили образовательную программу для детей на новую неделю. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Культурный центр "Митино" 1 марта в 15:00 проводет мастер-класс по пластилинографии "Цветы – это улыбка весны". А в Московском многофункциональном центре 2 марта в 10:30 можно будет научиться расписывать витражи.
Познавательный мастер-класс "Спичка-невеличка" покажут детям на странице библиотеки № 191 в Facebook 2 марта в 12:00. Онлайн-урок расскажет о правилах пожарной безопасности в преддверии Международного дня спичек.
2 марта в 14:00 культурный центр "Зеленоград" проведет мастер-класс "Лесная фиалка" по художественной росписи по дереву. А обучиться технике узелкового плетения можно будет 6 марта в 12:00. В социальных сетях парка "Ходынское поле" опубликуют онлайн-занятие. Для него понадобятся нитки, ножницы, бусины и элемент, где будет висеть перо.
Кроме того, горожане смогут посетить и театральные постановки. 1 марта в 10:00 библиотека № 5 имени М.А. Волошина покажет программу "Путешествие в зиму". А спектакль "Телеграмма" в формате чаепития презентуют работники Таганского парка 5 марта в 19:30. Для посещения необходима регистрация.
2 марта в 14:00 в социальных сетях музея парка "Сокольники" опубликуют короткие видеоролики о его экспонатах. В первом выпуске расскажут о дрессировке соколов.
Совершить виртуальную экскурсию в Британский музей Лондона можно будет 3 марта в 18:00. Она пройдет на странице "ВКонтакте" библиотеки № 195.
А в парке "Северное Тушино" откроется выставка "Весенний вояж". На ней будут представлены работы фотографа Даниила Коржонова, который запечатлел богатый растительный и животный мир Сибири и востока России. Экспозиция будет открыта 6 марта.
Онлайн-проект "По дорогам со сказкой" приглашает детей познакомиться с литературными произведениям 2 марта в 12:00. Видеолекция состоится на странице Перовского парка в Instagram.
Узнать о теории русского стихосложения можно будет 3 марта в 15:00 на странице Facebook библиотеки № 172. А 4 марта в 14:00 пройдет урок о правилах проезда на метро. Его проведут сотрудники детской библиотеки № 31.
В честь 8 Марта библиотека-читальня имени И. С. Тургенева проведет праздничный концерт "Дыхание весны", который состоится 3 марта в 19:00.
4 марта в 12:00 на странице "ВКонтакте" библиотеки № 172 состоится занятие "Букетик для мамы к 8 Марта". В этот же день в Facebook библиотеки № 26 на мастер-классе "Мамин праздник" детям покажут, как изготавливать объемные открытки.
А 4 марта в 14:00 библиотека № 209 расскажет о женщинах, внесших вклад в развитие страны.
Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Наукоград" с 1 по 5 марта пройдут открытые финалы III Международного образовательного кинофестиваля KinoDUEL, в котором поучаствуют представители 55 стран.
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