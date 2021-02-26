Посвященный динозаврам фестиваль пройдет в "Москвариуме"

Фото: пресс-служба "Москвариума"

В "Москвариуме" на ВДНХ впервые пройдет научно-развлекательный фестиваль, посвященный динозаврам. С 1 по 8 марта второй этаж центра океанографии и морской биологии превратится в интерактивную площадку с тематическими зонами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В дни фестиваля с 11:00 до 18:00 все желающие смогут посетить творческие мастер-классы по созданию поделок, сделать аквагрим, фотографии на фоне трехметровой челюсти мегалодона, а также сыграть в настольные игры.

"Специально к фестивалю ихтиологи "Москвариума" подготовили новую лекцию для детей и взрослых "Древние обитатели океана" о животных, которых принято считать живыми ископаемыми: мраморном протоптере, панцирной щуке, арапаймах, осетровых рыбах и мечехвостах", – говорится в материале.

В день открытия фестиваля и в выходные москвичей и гостей города ждет научное шоу на тему палеонтологии и археологии. Также в дни фестиваля состоится игровая анимационная программа "Загадки юрского периода".

Для юных посетителей с 6 по 8 марта организуют диноквест. Ребятам предстоит спрятаться от разъяренного паразауролофа, спасти гнездо с будущим потомством тираннозавра, а также устроить настоящие раскопки и найти останки древних рептилий.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартует новый сезон проекта "Знание. ВДНХ", который объединит несколько тематических циклов.

Кроме того, на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая 2021 года будет проходить Фестиваль спорта, организаторами которого выступают Автономная некоммерческая организация "Московский спорт" и ВДНХ при поддержке столичного департамента спорта. Москвичи смогут посещать лекции и мастер-классы от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу.