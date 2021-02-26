Посвященный динозаврам фестиваль пройдет в "Москвариуме"

Фото: пресс-служба "Москвариума"
В "Москвариуме" на ВДНХ впервые пройдет научно-развлекательный фестиваль, посвященный динозаврам. С 1 по 8 марта второй этаж центра океанографии и морской биологии превратится в интерактивную площадку с тематическими зонами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В дни фестиваля с 11:00 до 18:00 все желающие смогут посетить творческие мастер-классы по созданию поделок, сделать аквагрим, фотографии на фоне трехметровой челюсти мегалодона, а также сыграть в настольные игры.
"Специально к фестивалю ихтиологи "Москвариума" подготовили новую лекцию для детей и взрослых "Древние обитатели океана" о животных, которых принято считать живыми ископаемыми: мраморном протоптере, панцирной щуке, арапаймах, осетровых рыбах и мечехвостах", – говорится в материале.
В день открытия фестиваля и в выходные москвичей и гостей города ждет научное шоу на тему палеонтологии и археологии. Также в дни фестиваля состоится игровая анимационная программа "Загадки юрского периода".
Для юных посетителей с 6 по 8 марта организуют диноквест. Ребятам предстоит спрятаться от разъяренного паразауролофа, спасти гнездо с будущим потомством тираннозавра, а также устроить настоящие раскопки и найти останки древних рептилий.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартует новый сезон проекта "Знание. ВДНХ", который объединит несколько тематических циклов.
Кроме того, на ВДНХ с 27 февраля по 22 мая 2021 года будет проходить Фестиваль спорта, организаторами которого выступают Автономная некоммерческая организация "Московский спорт" и ВДНХ при поддержке столичного департамента спорта. Москвичи смогут посещать лекции и мастер-классы от известных спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: