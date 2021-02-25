Проект "Знание. ВДНХ" приглашает на новый сезон образовательной программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ стартует новый сезон проекта "Знание. ВДНХ", который объединит несколько тематических циклов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Среди них – литературно-просветительский цикл "Легкое дыхание", "Кибергорода: как видеоигры переосмысляют архитектуру и градостроительство", "Краткая история античной философии", "Не только музы…" о творчестве знаменитых женщин-художниц, циклы об исследованиях космоса, русской культуре, письменности, истории Москвы, а также спектакли для детей, говорится в материале.

Так, 4 марта в 19:00 пройдет лекция "Роль пространства в кибергородах", посвященная сюжетам и монтаже видеоигр. 5 марта в 19:00 всех желающих приглашают на лекцию "Основы античной философии". В центре "Космонавтика и авиация" 6 марта в 16:00 покажут культовый фильм "Солярис".

Все события проекта "Знание. ВДНХ" бесплатные, но для участия необходима предварительная запись. Более подробную информацию можно посмотреть на mos.ru.

19 февраля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка "Первые в мире", посвященная космическим достижениям СССР.

Экспозиция состоит из трех тематических разделов. В первом из них под названием "Человеку путь открыт!" гости выставки смогут ознакомиться с плакатами, которые посвящены советской космической программе. Второй раздел расскажет о влиянии космических полетов на повседневную жизнь. А в третьем разделе посетители увидят самые яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР.