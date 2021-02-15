В центре столицы откроется фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

15 февраля на Арбате и в Таганском парке откроется фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО). Все желающие смогут увидеть свыше 30 фотографий, посвященных их деятельности и проектам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 25 по 27 февраля Москва отметит Всемирный день некоммерческих организаций. В преддверии праздника москвичи смогут посетить выставку, чтобы познакомиться поближе с программами столичных НКО и вдохновиться на добрые дела", – приводятся в материале слова руководителя сети коворкинг-центров НКО Павла Симакова.

Каждая из организаций, участвующая в выставке, решает определенные задачи. Их программы помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным детям.

Так, центр дополнительного образования "Будущим космонавтам" уже несколько лет знакомит столичных школьников с научными исследованиями и вдохновляет их на изучение космоса.

Центр "Собаки-помощники инвалидов" готовит собак-терапевтов для детей с инвалидностью.

Всероссийский студенческий корпус спасателей обеспечивают безопасность на городских мероприятиях, проводят спасательные операции, а также рассказывают о правилах поведения при возникновении ЧС.

Всего в экспозицию вошла 31 фотография. Выставка будет работать до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку только в прошлом году получили более полумиллиона горожан. На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, власти выделили 400 миллионов рублей.

Сейчас в столице насчитывается более 6,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс грантов для них проводят ежегодно. За последние пять лет поддержку от города получили более тысячи НКО.