Благодаря грантам для НКО помощь получили более полумиллиона москвичей

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Благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку только в прошлом году получили более полумиллиона горожан, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, власти выделили 400 миллионов рублей. Сергунина подчеркнула, что благодаря этому поддержку в 2020 году получили более полумиллиона москвичей.

"Это дети и родители, люди с особенностями здоровья, а также те, кто помогает бездомным животным", – уточнила заммэра.

Сергунина добавила, что в столице сейчас более 6,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс грантов для них проводят ежегодно. За последние пять лет поддержку от города получили более тысячи НКО.

Ранее сообщалось, что социальные проекты реализовывают в Москве столичные некоммерческие организации (НКО), которые стали победителями грантового конкурса департамента труда и соцзащиты "Москва – добрый город".

Получить определенную поддержку и помощь могут горожане старшего возраста, те, кто нуждается в переливании крови, а также родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.