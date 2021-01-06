Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

11:22

Принять участие в мероприятиях столичных НКО могут все желающие

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальные проекты реализовывают в Москве столичные некоммерческие организации (НКО), которые стали победителями грантового конкурса департамента труда и соцзащиты "Москва – добрый город". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что получить определенную поддержку и помощь могут горожане старшего возраста, те, кто нуждается в переливании крови, а также родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Автономная некоммерческая организация "Центр развития социальных технологий" проводит ежедневные утренние зарядки на платформе Zoom для москвичей, соблюдающих домашний режим. Тренировки проводит тренер в 8:00.

Акцию "Сейчастье" запустил Фонд помощи хосписам "Вера". Она представляет собой онлайн-открытки, которые содержат в себе истории пациентов хосписов. Приобрести такие может любой желающий за пожертвование в пользу благотворительного фонда.

Помочь тем, кто остался без дома, можно вместе с благотворительным фондом "Сельскохозяйственный приют "Новая жизнь" до 10 января. Акция предусматривает сбор продуктовых наборов. Чай, кофе, печенье и конфеты принимают по двум адресам: Огородный проезд, дом 25/20, строение 1 (территория храма Святителя Макария в Бутырском районе) и Вилюйская улица, дом 11, строение 7.

Также в новогодние праздники можно стать донором крови. Подробная информация об этом содержится на сайте.

А для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, специалисты центра "Наш солнечный мир" проводят онлайн-консультации. Для получения услуги необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что во время январских каникул добровольцы акции "Волонтеры Нового года" будут помогать горожанам, соблюдающим домашний режим. Присоединиться к активистам могут все желающие.

Москва выделит около 50 помещений для некоммерческих организаций

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