Выставка "Первые в мире" откроется на ВДНХ 19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 19 февраля откроется выставка "Первые в мире", посвященные космическим достижениям СССР, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, выставка подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики.

"Это первое крупное событие года космоса на ВДНХ – большой программы в честь знаковых достижений советской космонавтики. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950–1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы – известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Экспозиция будет состоять из трех тематических разделов. В первом из них под названием "Человеку путь открыт!" гости выставки смогут ознакомиться с плакатами, которые посвящены советской космической программе.

Второй раздел под названием "Да будет мир!" расскажет о влиянии космических полетов на повседневную жизнь. А в третьем разделе "Сыны Октября – пионеры Вселенной!" посетители увидят самые яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР.

Экспозиция будет размещена в подкупольном пространстве павильона "Космос". Попасть на выставку можно по билету на основную экспозицию павильона.

Уточняется, что выставка будет работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции, носить средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось об открытии выставки на Арбате и в Таганском парке. Она приурочена к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО). Все желающие смогут увидеть свыше 30 фотографий, посвященных их деятельности и проектам.

Каждая из организаций, участвующая в выставке, решает определенные задачи. Их программы помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным детям. Выставка будет работать до 28 февраля.

