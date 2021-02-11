Пушкинский музей покажет все работы Тьеполо из собраний Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико" пройдет в Пушкинском музее с 11 февраля по 1 ноября.

Как рассказала директор музея Марина Лошак, на ней покажут все работы венецианского живописца XVIII века и его сына, находящиеся в собраниях столицы.

"Мы рассказываем о художниках, о судьбе их работ в Москве, о коллекции Юсуповых", – приводит слова Лошак ТАСС.

В частности, на экспозиции можно будет увидеть произведения Тьеполо из коллекции музея-усадьбы "Архангельское": "Встреча Антония и Клеопатры" и "Пир Клеопатры".

Лошак отметила, что выставка предваряет масштабную программу перекрестного Года музеев России и Италии на 2021–2022 годы.

Ранее стало известно, что Центр фотографии имени братьев Люмьер закроет выставочные залы на "Красном Октябре" с 24 февраля.