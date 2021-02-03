Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр фотографии имени братьев Люмьер закроет выставочные залы на "Красном Октябре" с 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя центра Наталью Григорьеву-Литвинскую.

"Сразу несколько факторов привели меня к решению о закрытии выставочной деятельности на "Красном Октябре" и переходу к работе в формате частной галереи и фонда, которые я планирую открыть уже в марте", – сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что эффективность выставочной деятельности центра значительно снизилась на фоне регулярных бесплатных дней и льгот в государственных музеях, а также из-за периодически труднодоступного проезда к центру. По ее словам, эти и многие другие факторы фактически не позволяют центру развиваться.

Григорьева-Литвинская добавила, что текущие выставки и экскурсионная программа продлятся до 23 февраля включительно. По ее словам, после закрытия центра все работы будут перемещены на другую площадку, которую можно будет посетить по предварительной договоренности.

"Выставки на "Красном Октябре" – только вершина айсберга нашей деятельности последние 11 лет. Мы занимаемся галерейной работой, созданием фонда, издательством фотографических книг, курированием коллекций, организуем много выставок на сторонних площадках, в том числе в регионах, распоряжаемся авторскими правами многих фотографов", – добавила основатель центра.

Центр фотографии имени братьев Люмьер открылся в марте 2010 года в здании бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь". Экспозиции центра посвящены советскому, российскому и зарубежному фотографическому искусству ХХ века.

