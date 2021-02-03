Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центр фотографии имени братьев Люмьер закроет выставочные залы на "Красном Октябре" с 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя центра Наталью Григорьеву-Литвинскую.
"Сразу несколько факторов привели меня к решению о закрытии выставочной деятельности на "Красном Октябре" и переходу к работе в формате частной галереи и фонда, которые я планирую открыть уже в марте", – сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что эффективность выставочной деятельности центра значительно снизилась на фоне регулярных бесплатных дней и льгот в государственных музеях, а также из-за периодически труднодоступного проезда к центру. По ее словам, эти и многие другие факторы фактически не позволяют центру развиваться.
Григорьева-Литвинская добавила, что текущие выставки и экскурсионная программа продлятся до 23 февраля включительно. По ее словам, после закрытия центра все работы будут перемещены на другую площадку, которую можно будет посетить по предварительной договоренности.
"Выставки на "Красном Октябре" – только вершина айсберга нашей деятельности последние 11 лет. Мы занимаемся галерейной работой, созданием фонда, издательством фотографических книг, курированием коллекций, организуем много выставок на сторонних площадках, в том числе в регионах, распоряжаемся авторскими правами многих фотографов", – добавила основатель центра.
Центр фотографии имени братьев Люмьер открылся в марте 2010 года в здании бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь". Экспозиции центра посвящены советскому, российскому и зарубежному фотографическому искусству ХХ века.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: