Видеоэкскурсии по Новой Третьяковке представили на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Видеоэкскурсии по творчеству художников-авангардистов XX века и истории развития кинетического искусства в России опубликовали на платформе #Москвастобой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Во время цифровой экскурсии "Прикоснуться к авангарду" зрителям продемонстрируют работы из постоянной экспозиции Новой Третьяковки, посвященной русскому авангарду.
Обзор начнется со скульптуры "Идущий человек" Анны Голубкиной. Участников экскурсии также познакомят со знаменитым полотном "Купание красного коня", работами дуэта Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой и многим другим.
Вторая экскурсия получила название "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России". Она проведет по временной выставке Новой Третьяковки, которая посвящена искусству движения – скульптурам из шестеренок, подвесным конструкциям и геометрическим формам, которые выглядят иначе при разном освещении.
Онлайн-экскурсии на портале #Москвастобой доступны бесплатно. Достаточно зайти на сайт проекта и выбрать интересующую тему, а затем запустить видеопроигрыватель.
Ранее сообщалось, что на платформе #Москвастобой появилась новая видеоэкскурсия о творчестве Дали и Пикассо. Виртуальный тур записали на основе экспонатов фонда "Искусство наций".
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