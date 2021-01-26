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Культура

10:19

Онлайн-экскурсия о творчестве Дали и Пикассо появилась на платформе #Москвастобой

культура досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе #Москвастобой появилась новая онлайн-экскурсия, посвященная творчеству Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, тур записали на выставке "Дали и Пикассо", которую представил фонд "Искусство наций". Всего представлено 250 экспонатов.

"Мастеров объединяет не только место рождения (Испания), но и любовь к родной культуре – например, они оба использовали сюжеты корриды и танца фламенко. Сальвадор Дали и Пабло Пикассо познакомились в Париже в 1926 году. Юный Дали тогда только начинал карьеру живописца и искал собственный стиль в изобразительном искусстве. В конце 1920-х годов, находясь под влиянием Пикассо, он создал несколько полотен в его стиле. Позже Сальвадор Дали стал одним из самых ярких представителей сюрреализма", – говорится в материале.

Все желающие смогут увидеть экспонаты, отражающие разные этапы жизни и творческого пути художника: от разрыва с группой сюрреалистов в середине 1930-х годов до конца 1970-х годов, за несколько лет до смерти жены Галы.

Ранее на медиаплатформе появились две новые видеоэкскурсии, посвященные московскому меценату Алексею Бахрушину и государственному музею Льва Толстого. Для пользователей доступны две экскурсии – "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" и "Толстой как музей".

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

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