Фотовыставка "Москва новогодняя" заработала на Тверском бульваре

Фото: комплекс городского хозяйства
На Тверском бульваре в центре города начала работать фотовыставка "Москва новогодняя". Об этом заявили представители комплекса городского хозяйства столицы.
"В столице открылась городская фотовыставка "Москва новогодняя" комплекса городского хозяйства Москвы. С 2 по 28 февраля в галерее под открытым небом на Тверском бульваре можно увидеть наиболее яркие элементы новогоднего оформления города. В преддверии 2021 года Москву украсили около четырех тысяч декоративных конструкций", – заявили представители ведомства.
Как отмечается в сообщении, на улицах Москвы появились световые арки и новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Еще гости столицы могли встретить у Триумфальной арки световые фигуры главных персонажей новогодней сказки – Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме того, территорию благоустроенного в прошлом году парка Северного речного вокзала украсили новогодние ели, световые шары и цифры, напомнили в пресс-службе.
При украшении Москвы были использованы уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"В городе уже завершился первый этап демонтажа новогодних декораций – с улиц убрали около тысячи новогодних елей и некоторые объемно-декоративные элементы", – пояснила пресс-служба.
Ранее онлайн-выставка уникальных карт города открылась в Москве. Коллекция чертежей была собрана в ГБУ "Мосстройинформ".
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