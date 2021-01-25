Онлайн-выставка уникальных карт города открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Онлайн-выставка "Картография Москвы" заработала в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Коллекция чертежей была собрана в ГБУ "Мосстройинформ". Ознакомиться с виртуальной экспозицией можно на сайте конгрессно-выставочного комплекса "Дом на Брестской".
"Москва – город с многовековой историей, поэтому в отечественной картографии занимает особое место. Историки сохранили богатое собрание летописных миниатюр, планов, топографических и иллюстрированных карт разных эпох", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Новая выставка состоит из семи разделов. Москвичам будет доступно почти 200 географических чертежей, которые датируются XVII веком.
На вкладке "Планы Москвы в древности" есть схемы города, которые нарисовали в ХI–ХVII веках.
Кроме того, в разделе "Генеральные планы развития Москвы" представлен документ 1935 года. Это проект столицы будущего. В течение 10 лет архитекторы планировали присоединить новые районы к черте Москвы, построить жилые кварталы.
Ко всему прочему, в разделе "Окрестности Москвы" можно будет ознакомиться с картами областных населенных пунктов.
На представленных картах видно, как менялись границы столицы и внутригородских округов. Можно также проследить за развитием дорожной сети, постройкой новых мостов, парков.
Коллекция оцифрованных карт поможет студентам профильных вузов, историкам и краеведам в научной работе, считает Левкин.
Ранее столичные музеи подготовили программу на выходные. С 22 января по 31 декабря на выставке "История Гостиного Двора" москвичи смогут увидеть артефакты и предметы, обнаруженные на раскопках внутри здания и рядом с ним.
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