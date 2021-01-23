ВДНХ подготовила онлайн-занятия ко Дню российского студенчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ подготовила для учащихся вузов различные онлайн-занятия ко Дню российского студенчества, среди которых образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", "Технограда", проекта "Знание. ВДНХ". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

Так, центр славянской письменности "Слово" проведет онлайн-лекцию "Как и когда мы учим свой родной язык?".

На сайте центра "Космонавтика и авиация" для студентов доступны видеоролики образовательного проекта "Уроки космоса".

Кроме того, тех, кто выбрал своей профессией анимацию, приглашает на мастер-классы инновационно-образовательный комплекс "Техноград".

"Учащимся архитектурных факультетов будут интересны видеолекции образовательной программы "Знание. ВДНХ", которые доступны на ее официальном сайте. Зрители узнают о самых утопичных архитектурных проектах СССР 1920-х годов, откуда взялся московский модерн, как реставрировали знаменитый Дом Наркомфина и как устроены самые большие памятники столицы: "Рабочий и колхозница", "В ознаменование 300-летия российского флота" и монумент Победы", – говорится в сообщении.

На канале центра океанографии и морской биологии "Москвариум" в YouTube все желающие могут познакомиться с серией видеороликов из цикла "Энциклопедия Мирового океана".

"К празднику интерактивная выставка "Робостанция" подготовила подарок всем Татьянам, которые отмечают именины. В выходные 23 и 24 января для них бесплатный вход на экспозицию роботов", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, 25 января на странице Выставки в Instagram начнется розыгрыш бесплатных билетов на каток ВДНХ. Принять участие могут студенты всех форм обучения.

Ранее сообщалось, что в День российского студенчества для учащихся столичных вузов проведут образовательные и творческие мероприятия. Трансляции всех мероприятий будут вестись в группе "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

Также в преддверии праздника, 24 января, все женщины с именем Татьяна смогут посетить экоцентры национального парка "Лосиный остров" по одному билету со своим спутником. В воскресенье в экоцентре пройдет экскурсия по вольерному комплексу, а в центре "Чаепитие в Мытищах" – экскурсия "Белая тропа". Также всех желающих будут ждать в "Днедрарии".

В Татьянин день, 25 января, почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.