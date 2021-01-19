Татьяны смогут посетить "Лосиный остров" по одному билету со спутником 24 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все женщины с именем Татьяна смогут посетить экоцентры национального парка "Лосиный остров" по одному билету со своим спутником в преддверии праздника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.
"Лосиный остров" приготовил приятный сюрприз Татьянам. Накануне праздника, 24 января, специально для Татьян будет действовать акция "1=2" – вход вдвоем по одному билету в экоцентр национального парка", – сказали в пресс-службе.
Сотрудники нацпарка отметили, что в воскресенье в экоцентре пройдет экскурсия по вольерному комплексу, а в центре "Чаепитие в Мытищах" – экскурсия "Белая тропа". Также всех желающих будут ждать в "Днедрарии".
В пресс-службе попросили посетителей заранее записываться на интересующие мероприятия по номеру телефона +7 (495) 323-88-85. Всем Татьянам также для участия в акции необходимо будет иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении.
В Татьянин день, 25 января, почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.
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