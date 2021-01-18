Бесплатные экскурсии на ВДНХ продлили до 21 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Антарктическая зима на ВДНХ", в рамках которого можно бесплатно посетить четыре экскурсии, продлили до 21 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"Принять участие смогут все желающие, выбрав подходящий тур и зарегистрировавшись на странице проекта", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что экскурсии созданы в рамках сезона, который посвящен 200-летию со дня открытия Антарктиды.

Как уточняется, на экскурсии "Если бы в Антарктике построили колхоз" участникам расскажут, как в советское время на территории выставки создавалась экспозиция "Новое в деревне". На экскурсии "Северный путь ВДНХ" гостям предложат пройти через павильоны и аллеи, которые находятся в северной части ВДНХ.

Участники экскурсии "Экспедиция в Заполярье" узнают интересные факты об истории выставки и смогут "отправиться" за полярный круг. В рамках экскурсии "Полярная станция" все желающие смогут осмотреть метеостанцию ВДНХ и узнать о том, как специалисты получают данные.

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию навыков soft skills.

К ним относятся универсальные способности, которые не связаны с конкретной деятельностью. К примеру, это умение работать в команде, управлять собственным временем, коммуникабельность, эмоциональный интеллект и уровень мотивации.

