Наталья Сергунина назвала самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми популярными онлайн-программами ВДНХ в 2020 году стали проекты "Технограда", центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, дистанционный формат работы дал всем желающим возможность познакомиться со знаменитыми павильонами и принять участие в культурно-познавательных проектах выставки.

"И, конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в конце марта прошлого года стартовала масштабная познавательная онлайн-программа ВДНХ, которая продолжается и сегодня. В ней принимают участие центр "Космонавтика и авиация", центр письменности "Слово", Музей ВДНХ, павильон "Рабочий и колхозница", "Техноград" и другие знаковые площадки.

Ранее сообщалось, что в рамках ремонта павильона № 30 Микробиологическая промышленность на ВДНХ завершились работы по воссозданию резного деревянного элемента потолка – фриза. Предполагается, что фриз утратили в конце 1960-х годов, когда поменялась экспозиция павильона. Поскольку он является неотъемлемой частью декора зала, власти решили воссоздать его по сохранившимся архивным материалам.

А в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ по чертежам прошлого века специалисты восстановят уникальный купол. Он имеет деревянный каркас, обшитый металлом. Декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в мастерскую. Там с помощью специального состава детали отмоют от грязи.