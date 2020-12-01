Посетители катка на ВДНХ смогут отдохнуть после катания в бизнес-павильоне

Фото: пресс-служба Capital Group

Компания Capital Group стала партнером бизнес-павильона для посетителей катка, расположенного на ВДНХ. Новое пространство для отдыха будет доступно в течение всего зимнего сезона-2020/2021.

"В теплом бизнес-павильоне Capital Group на катке посетители смогут отдохнуть после катания, зарядить телефон, выпить горячего чая или кофе. Для детей в павильоне построили интерактивную стену: из подвижных блоков здесь можно собрать причудливые фигуры или даже построить здания", – отметили в пресс-службе компании.

Девелопер уже не первый раз работает с выставочным комплексом, рассказала руководитель департамента стратегического маркетинга и работы с партнерами АО "ВДНХ" Юлия Бояркина. Летом 2020 года здесь появился арт-объект, игровая площадка #ЖИВУвТРИКОЛОР. Новый павильон для катка – развитие ранее оговоренного сотрудничества.

Партнерство Capital Group с ВДНХ продолжает коллаборации девелоперской компании с парком "Зарядье", программой "Аэрофлот Бонус" и рядом других проектов.

Столичные катки с искусственным льдом начали открываться с 27 ноября. Среди них и каток на ВДНХ. Покататься можно только при соблюдении строгих санитарных правил.