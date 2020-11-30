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Город

18:53

Катки с искусственным льдом массово заработают в Москве 1 декабря

город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Катки с искусственным льдом в Москве массово откроют во вторник, 1 декабря. Об этом "Российской газете" рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что для жителей города обеспечат активный отдых на свежем воздухе.

"Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками", – пояснил Бирюков.

По словам заммэра, некоторые катки уже открылись 27 ноября, любителей активного отдыха встретили ВДНХ, сад Эрмитаж и Сокольники. Всего к открытию готовы 120 катков с искусственным покрытием.

"Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования", – добавил Бирюков.

Также он рассказал о том, что с приходом холодов в Москве появятся и катки с естественным льдом, их оборудуют раздевалками и точками аренды инвентаря, а также медпунктами.

Также юбилейный сезон открыл в субботу каток возле ГУМа. Уже 15 лет эта площадка на Красной площади создает для посетителей настоящую зимнюю сказку.

В Москве заработали катки

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