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09:58

Деревянную резьбу воссоздали на потолке павильона №30 на ВДНХ в Москве

город строительство

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В рамках ремонта павильона №30 Микробиологическая промышленность на ВДНХ завершились работы по воссозданию резного деревянного элемента потолка – фриза, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 продолжаются, и главная задача – максимально вернуть зданию исторический облик.

"До начала работ в интерьерах павильона насчитывалось много утрат, одна из существенных – потеря резного деревянного фриза под потолком входного зала. Он был завершающим элементом в обрамлении потолочной живописи, на которой изображен весь цикл цветения хлопка – от бутона до коробочки", – рассказал Бирюков.

Предполагается, что фриз утратили в конце 1960-х годов, когда поменялась экспозиция павильона. Поскольку он является неотъемлемой частью декора зала, власти решили воссоздать его по сохранившимся архивным материалам, уточнил заммэра.

В ходе создания проекта реставраторы изучили старые фотографии и определили все возможные растения, которые могли изобразить на фризе. В качестве аналогов они использовали различные резные элементы на фронтоне павильона. Все это позволило воссоздать рисунок резьбы.

Фриз был разбит на отдельные фрагменты – раппорты. Сперва была выполнена трехмерная модель раппорта, с помощью которой рельеф отфрезеровали на станке, а потом доработан резчиком вручную.

"В резьбе сочетается тонкая проработка деталей со стилизацией рельефа, свойственной народной резьбе, когда образ каждого растения узнаваем, но не повторяет в точности живой аналог", – добавил Бирюков.

Он сообщил, что сейчас все элементы фриза установлены в павильоне. На завершающем этапе его тонируют защитным покрытием на основе водорастворимого масла в цвет, имитирующий мореный дуб.

Завершить работы по воссозданию исторического облика павильона №30 планируется в следующем году, после этого там создадут универсальное выставочное пространство.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ по чертежам прошлого века восстановят уникальный купол. Он имеет деревянный каркас, обшитый металлом.

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